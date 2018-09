Geraldine Bazán rompe el silencio al quedar descubierto el noviazgo de Irina Baeva y Gabriel Soto

La actriz Geraldine Bazán por fin ha roto el silencio. Irina Baeva ya confirmaron su relación con Gabriel Soto con múltiples fotografías captadas por los paparazzis.

Esto causó mucha conmoción entre los fans porque Soto dejó a su familia por estar con la famosa rusa. Aunque él ha sido siempre un padre presente y muy devoto a sus hijas. Sin embargo, el público no perdona lo que hizo a Geraldine.

Por su parte, ella ya habló según cuenta TvNotas. Con mucha elegancia, pero al mismo tiempo confirmando que ella ya sabía que la relación entre su ex esposo y la actriz existía.

“No es nada sorpresivo, todos lo sabíamos, pero no es mi jurisdicción, ya no tiene caso que me pregunten a mí, es el papá de mis hijas y siempre lo será (…) Algo muy importante para nosotros son nuestras hijas, siempre lo hemos dicho, en algún momento su pareja convivirá con las niñas igual cuando yo lo tenga”, dijo la actriz.