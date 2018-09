"De ley me van a criticar": Carolina Jaume se muestra sin maquillaje

View this post on Instagram

Esta soy yo sin maquillaje y sin filtros 0 luces especiales ni aros ni photoshop… sin extensiones de pestañas sin cejas pintadas tatuadas o sombreadas sin lentes de contacto (que me parecen feisimos)… tengo un poco de lineas de expresión y unas manchitas y un granito que esta por salir tengo ojeras y manchado el bigote y la nariz gordita 😒 amo maquillarme y realzar cosas que naturalmente no tengo debo admitir que el maquillaje tapa mis inseguridades y me deja como quiero con la piel bronceada y brillantes o las cejas alzadas con efecto botox pestañas largas y labios mas grandes (aunque admito me puse labios una vez y me quedaron espantoso y me los quite 🤭) a lo que quiero llegar: por una foto no pueden decir: “que se hizo en la cara” “se puso demasiado botox” (cosa que no he hecho solo me puse en el entre cejo hace 2 años y casi me da un infarto del dolor) de ley me van a criticar cara lavada y sin filtro pero me vale porque me gusto con o sin maquillaje me amo con o sin maquillaje y soy quien soy con o sin aprobación❤️