La tierna historia detrás de la portada de 'Monte Sagrado' ¡El nuevo disco de Draco Rosa!

View this post on Instagram

The cover for my [new collection of songs] album titled ‘MONTE SAGRADO’ .. Release date🔊⚡️ 26 de Octubre. 🐉🖤🥀2018 Mσɳƚҽ Sαɠɾαԃσ #montesagrado #dracorosa #phantomvox #phvx 🧟‍♂️#phantomvoxstudios Cover by @revelationman #revelrosa