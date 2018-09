¡Mejor que nunca! Draco Rosa anuncia gira por Estados Unidos tras vencer al cáncer

View this post on Instagram

Sex is difficult; yes. But those tasks that have been entrusted to us are difficult; almost everything serious is difficult; and everything is serious. Rainer Maria Rilke🌳 El sexo es una dura y difícil carga, sí, pero es precisamente duro y difícil..cuanto nos ha sido encomendado. Casi todo lo que es serio es también arduo, … ⚡️Cartas a un joven poeta. 1929