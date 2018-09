"No es cómodo": Ricardo Vergara contó cómo fue su experiencia en el ataúd

Nos tiene a todos de luto: la muerte de Franco (Ricardo Vergara) los remeció a todos en el pasaje Nueva Esperanza, debido a lo sorpresivo y fuerte de su accidente.

Nueva Mujer Teoría asegura que estos son los verdaderos papás de Roxy en ‘Verdades Ocultas’ Veamos si se cumple.

El hermano de Maite fue velado en el mismo pasaje, lo cual causó opiniones divididas de los televidentes, que incluso repararon en lo largo que ha sido el proceso fúnebre del personaje.

A raíz de ello, el actor encargado de interpretar a Franco, Ricardo Vergara, se refirió a cómo fue su experiencia grabando las tristes escenas del velorio.

"Varios colegas me preguntaban ‘oye, ¿y te vas a meter al ataúd?’… Y bueno, no es cómodo, pero sí traté de hacer un pequeño trabajo de relajación para que los ojos no me tiriten, porque a mí me tiritan los ojos con las luces. Si eso pasaba, ‘no estoy muerto’, y se nota lo vivo. Fue una experiencia de las miles que hay en la actuación", detalló Ricardo al portal Mega.

Respecto a este problema, además, recibió un excelente consejo de la actriz Viviana Rodríguez, quien es María Luisa en la historia: "Justo estaba grabando con ella y me decía que, con los ojos cerrados, me enfocara en un punto por sobre los ojos. Eso ayudó a que no me tiritaran y pareciera más real".

Nueva Mujer ¡Cuidado Nicolás! La maldición que rondaría a María Luisa en ‘Verdades Ocultas’ Todas sus parejas terminan igual…

Además, el actor relató que tuvo que contener su respiración y no moverse en las escenas donde lo enfocaban, para darle mayor credibilidad a su 'cadáver'.

Nueva Mujer Ricardo Vergara se despidió de Franco con emotivo mensaje Su muerte en ‘Verdades Ocultas’ nos impactó a todos.

Te recomendamos