El particular velorio de Franco que dividió a los seguidores de 'Verdades Ocultas'

Ayer la muerte de Franco siguió trayendo consecuencias en el nuevo capítulo de 'Verdades Ocultas'. Y es que en vez de velarlo en una iglesia, decidieron realizar las ceremonias previas a su entierro en el pasaje Nueva Esperanza.

"Yo no sé si me escuchas, pero por favor perdóname. Perdóname por no haber sido valiente. Le tuvo susto a tu juventud y a tu ímpetu", le dijo María Luisa, quien ha sido elogiada por su interpretación.

No obstante, el velorio ha generado bastantes dudas y cuestionamientos por parte de los televidentes. Por una parte, les resulta poco creíble el cómo han despedido a Franco (en el pasaje en vez de en una iglesia), además de que sus funerales han durado demasiados capítulos.

Mira sus opiniones aquí:

#verdadesocultas q clase media el velorio, solo le falta la camiseta futbol arriba del ataud — ALEJANDRO BAHAMONDES (@alebaham) September 11, 2018

Los papás de la Javi: QUE HACEN VELANDO A UN MUERTO EN EL PATIO DEL CITÉ!!!!#VerdadesOcultas pic.twitter.com/APyeFI0wWp — Carlos Etchepare Allup (@1carlosetchepar) September 12, 2018

La gente se extraña con velorios que no son en iglesia 🙄 para mi es tan normal el velorio en casa, que en iglesia lo encuentro tan frío, no me gusta 🤷🏻‍♀️#VerdadesOcultas — Jocy Jara (@JocyJara) September 11, 2018

Pensar que una parte de la sociedad ve un velorio en casa de manera tan extraña y otra de manera tan normal #VerdadesOcultas — mati (@matiiwi) September 11, 2018

Atroh atroh el velorio en el pasaje #VerdadesOcultas pic.twitter.com/FvG4OHhTkV — César Escalona (@Csar_E) September 11, 2018

#VerdadesOcultas Que ordinario el velorio del Franco ahí en medio del pasaje y con cuea un ramo de flores 🤣 — Maggiewis (@Maggiewis) September 11, 2018

A este ritmo el velorio durará 1 mes y el entierro otro mes más 🤦🤦🤦 #VerdadesOcultas — 💣💥Joselyn Zarate (@Joy_Zarate) September 11, 2018

Faltan los balazos no más para que sea lo mas flaite posible el velorio en el pasajeeee #VerdadesOcultas — Manchitas (@manchitasmiau3) September 11, 2018

Cuál funeral durará más en #VerdadesOcultas ?

A José,entre velorio y funeral,y de tanto que repitieron las capítulos….se murió como ocho veces y se demoraron como dos semanas en enterrarlo.Franco ya lleva como cuatro días. — Cristian Antonio (@carriazadevalpo) September 10, 2018

El velorio va a durar la semana completa… #VerdadesOcultas — MonicaGonzalezLabbé (@MonyAlejandra) September 11, 2018

Por dios el velorio largo! #VerdadesOcultas — Karen Fernanda (@karen_fer1688) September 11, 2018

