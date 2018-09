Un cantante revela si tuvo o no una relación sentimental con Maluma

Desde hace meses, cuando un futbolista aseguró Maluma le había insinuado tener algo más que una amistad, los rumores sobre la sexualidad del intérprete de 'Felices los 4' no se han hecho esperar.

Luego de que hace unos días Leonel Parraguez causara revuelo al afirmar que Maluma quería tener sexo con él, el futbolista argentino pidió respeto para el cantante colombiano:"Gente, quisiera no se hable más del tema de Maluma. Por favor, por respeto. Por respeto a él, a mí. Creo que ya todo se fue de las manos", fueron las palabras del futbolista argentino Leonel Parraguez en un reciente video en su Instagram Stories.

Ante los rumores de las preferencias sexuales del colombiano, ha sido Pipe Bueno quien salió en su defensa y desmintió cualquier vínculo sentimental con Maluma.

"Evidentemente eso no es cierto, ya conocen a la novia de "Juancho" (Maluma), mi novia era la presentadora de televisión Jessica Cediel con la que viví cinco años. Nosotros nos reíamos porque no es cierto. Somos amigos y eso no va a cambiar, y los amigos se brindan apoyo y se quieren", dijo Pipe quien opina que los rumores desatados son síntoma del éxito que está teniendo. Nunca hablan bien de una persona que ni el público o el medio de comunicación cree que es importante"