Este apuesto salsero fue reconocido como ícono de la música tropical y latina

El Salón de la Fama de Compositores Latinos @lamusaawards honrará a #VictorManuelle La entidad anunció que el cantante boricua recibirá el premio al considerarlo una "inspiración" y un ícono de la música tropical y latina #TeamVictorManuelle #25años #25añosdetrayectoria #Billboard #LaMusaAward #MusaIconAward