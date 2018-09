Esta foto revela cómo es la verdadera relación entre Samantha Grey y Krysthel Chuchuca

Disfrutaron este capítulo ? Vamos a la página de @sharonecuavisa y votemos en este duelo 🤺 Santanera o Edith? (No es Krysthel ni Samantha 🙄)

A post shared by Krysthel Chuchuca (@krysthelchuchuca) on Aug 15, 2018 at 8:39pm PDT