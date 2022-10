Llaman “naco” a Luis Fonsi por publicar esta fotografía

La entrevista a Luis Fonsi

Recientemente la estrella latina con mayor proyección de los últimos años, Luis Fonsi, participó en la portada y editorial de la revista Bleu. Con diferente outfits complementó una nutrida entrevista donde abordó diferentes campos de su vida y carrera.

La entrevista la realizó la actriz Dasha Polanco, que recientemente participó en “Orange is the new black” y “American Crime Story”. Sobre su megahit el boricua comentó:

“Mi intención era escribir una canción para mi nuevo álbum. Cuando inicio el proceso de trabajar en mi álbum, por lo general me tomo un tiempo libre de giras y promoción, y simplemente comienzo a escribir. A medida que la canción se desarrollaba, supe que necesitaba otro elemento, algo para darle la explosión y que definitivamente con mi voz no podía hacer. Yo tengo más una voz romántica, pop, y la canción necesitaba otra tipo de voz para cortar, así que ahí es donde entró Daddy Yankee. Lo llamé y le dije que realmente necesitaba que hiciera lo que mejor sabe hacer”

La fotografía que fue criticada

Como parte del impulso a este trabajo, Fonsi decidió compartir esta fotografía en su cuenta personal de Instagram que ya acumula un total de más de seis millones de seguidores:

Luciendo un abrigo con diferentes intervenciones y texturas, los comentarios no se hicieron esperar:

Desde ser comparado con Bad Bunny hasta con Willy Wonka, el look fue tema de discusión entre sus seguidores con miles de comentarios no siempre halagadores. A continuación te dejamos el editorial completo para que confirmes o no si te gustó como se veía Fonsi.

El artículo central se tituló “Luis Fonsi: A global man” para Bleu Magazine, con entrevista de Dascha Polanco que puedes leer aquí, fotografía de Jan Friere, vestuario de Darius Baptist, estilismo de Judith Prince y cabello por Sheldon Barker.

