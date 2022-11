7 canciones inspiradas por grandes de la literatura

En Belelú queremos festejar el día del libro (23 de abril), homenajeando durante todo este mes al mundo de las letras, desde musas, poetas, escritores, personajes y todos aquellos que hacen posible el hecho de plasmar la imaginación en palabras, creando a una de la más seductora e idealista fèmina, la literatura.

Inspiraciòn de inpiradores la literatura como parte del arte ha influenciado a otros géneros como el cine, el teatro y claramente a la música, por lo que para esta ocasión queremos compartirte un listado de canciones que nacen desde las páginas del libro.

1-. Don’t Stand So Close To Me, The Police / Lolita, Vladimir Nabokov

lolita.jpg

‘Don’t Stand So Close to Me’ es una canción de la banda británica The Police y fue lanzada como single a principio de los 80’s, promocionando el disco Zenyattà Mondatta, la tercera placa comercial de la banda.

La música y letra pertenecen al vocalista Sting y nos relata la aventura amorosa de una alumna con su profesor, y el nerviosismo que desata esta situación dentro del establecimiento educacional. La línea “Just like the old man in that book by Nabokov” (al igual que el adulto en ese libro de Nabokov) , refiriéndose al famoso y polémico libro ‘Lolita’ del escritor ruso Vladimir Nabokov, el muso inspirador de esta canción.

2-. For Whom the Bell Tolls, Metallica / For Whom the Bell Tolls, Ernest Hemingway

hemingway.jpg

3-. Catcher in the Rye, Guns N’ Roses / The Catcher in the Rye, J.D. Salinger

thecatcherintherye.jpg

Sexo, drogas y prostitución fue lo que hizo que los músicos de Guns N’ Roses fijaran su atención en el controvertido libro de J.D Salinger que da el nombre a uno de los temas del disco Chinese Democracy (1991).

‘The Catcher in the Rye’ es uno de los libros más polémicos de la historia de la literatura, debido a la influencia que ha causado en diversas personas, entre ellas, Mark David Chapman, el asesino de John Lennon. Según distintas versiones, Chapman estaba obsesionado con la novela de Salinger y deseaba convertirse en el protagonista Holden Caulfield. El 8 de diciembre de 1980, Chapman dejó en su habitación una copia de ‘The Catcher in the Rye’ con un mensaje a la policía que decía: “ésta es mi declaración”.

4-.Blues a dos mujeres, La Rue Morgue / Rayuela, Julio Cortázar

rayuelajuliocortc3a1zar.jpg

Una de mis favoritas del listado, tanto por la melodía como por su inspiración.

‘Blues a dos mujeres’ es un tema de la desaparecida banda chilena La Rue Morgue e incluido en su disco homónimo y está inspirada en la también desaparecida Maga, una de las protagonistas del clásico libro de Julio Cortázar, ‘Rayuela’.

“Maga te descubrí sin querer/entre Rayuela la lluvia y parisenses humedecidos escuchando jazz/París no está tan lejos… Cortázar no sospecha.”

Para los que leyeron este libro y aún buscan a La Maga, esta canción podría convertirse en una buena alternativa.

5-. Corazón Delator, Soda Stereo / The Tell-Tale Heart, Edgar Allan Poe

poeportrait.jpg

La historia de un joven que asesina a un viejo con el que vivía porque no soporta su ojo azul y lo esconde dentro de las tablas, sin dejar de escuchar en su mente los latidos del cadáver, da vida a una de las narraciones más soberbias de ´The Tell-Tale Heart de Edgar Allan Poe, obra maestra que además inspiraría a los músicos de Soda Stereo, quienes incluyeron en su disco Doble Vida (1988) el tema compuesto por Gustavo Cerati, ‘Corazón Delator’.

“La historia parte de un cuento de Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató a otra. En este caso la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo”, lo demás es sólo cosa de darle play y ya está.

6 y 7-. The Resistance, Muse y 2+2=5, Radiohead / 1984, George Orwell

1984poster.jpg

George Orwell escribió ‘1984 durante el año 1949 con la idea de visualizar la vida 35 años después. Y aunque su descripción no es tan exacta con la realidad en frases como “Y si todos los demás aceptaban la mentira que impuso el partido, si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad”, también utilizada en una de las canciones de Muse, podría acercarse mucho a la sociedad actual.

Como muchos ya habrán asociado, ‘1984’ fue el motor de la banda británica para la creación del disco The Resistance (2009), el que incluye varias de sus citas en las letras de sus canciones, sin embargo esta inspiración dada por Orwell no sería la primera, ya que en 2003 Radiohead se habría adelantado con ‘2+2=5’. Aunque si hablamos de los primeros en incluir en sus canciones la influencia orwelliana, Pink Floyd con Animals (1977), el disco inspirado en el libro ‘La Granja’, sería el verdadero precursor.

Muse (The Resistance)

Radiohead (2+2=5)

y tú ¿Qué canción conoces que esté asociada a algún libro en particular o a la literatura en general?