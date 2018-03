El show del legado de Jenny Rivera, “The Riveras” sacará su tercera temporada

La vida es para disfrutarla! Habrán días difíciles y tristes, pero recuerda que solo son momentos. No dejes que esos momentos te quiten la sonrisa y las ganas de bailar! -Janney Marin #OOTD #BCBG #FashionByChiquis #Fashion #Chiquis #MOTD by @dianablomelin ❤️

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on Mar 9, 2018 at 9:11am PST