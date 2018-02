Sor Juliana Cruz Santana, la monja que está causando sensación en MasterChef Latino

Sor Juliana Cruz Santana está haciendo historia en Master Chef Latino.

La mujer forma parte de Las Hermanas Dominicas de nuestra Señora del Rosario de Fátima desde hace más de 35 años. Entró al concurso culinario preparando su ya famoso arroz con gandules y lomo de cerdo.

La religiosa cuenta que aprendió a cocinar desde que tenía 8 años de edad con ayuda de su madre y sus hermanas, quienes se dedicaban a la agricultura.

Sor Juliana ingresó a la competencia después de que el huracán Maria azotara a su natal Puerto Rico con la intención de ganar y utilizar el premio para ayudar a la recuperación de la isla.

Desde su aparición en MasterChef Latino, la religiosa ha ganado la admiración de miles de seguidores que han expresado su apoyo a través de las redes sociales. Sus fans la describen como valiente, ya que incluso ha cocinado con langosta, ingrediente al que es alérgica.

Sin embargo, ha confesado que uno de los retos más difíciles que ha tenido que superar no está relacionado con la cocina.

“Llevo 35 años en la vida religiosa y salir de mi método para estar con esto de la noche a la mañana, no fue fácil. Nosotros tenemos nuestras horas, tenemos que ir a misa… Me sentí cómoda pero no te puedo decir que se me hizo fácil. ”