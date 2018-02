Khloé Kardashian pudo haber revelado el sexo de su bebé gracias a este detalle

En los últimos días el clan Kardashian-Jenner ha tenido a todos de cabeza por la confirmación del embarazo de Kylie y el nacimiento de su primer bebé con su novio Travis Scott. Ahora, Khloé Kardashian vuelve a estar bajo el reflector luego de compartir una imagen con su pancita de7 meses de embarazo.

Sin duda, Khloé lucen más espectacular que nunca, con un brillo especial que celebra su maternidad. Y es que tras años de someterse a tratamientos de fertilidad, la Kardashian menor por fin ha logrado concebir a su primer bebé con su pareja, el basquetbolista Tristán Thompson.

Aunque faltan 2 meses para conocer al bebé, las especulaciones en torno al sexo de este están a la orden del día. Muchos fans aseguran que será niña ya que Khloé ha dejado ver varios ornamentos en color rosa que decoran su casa.

Sin embargo, uno de los detalles más contundentes podría ser su manicura ya que desde hace unas semanas, ha llevado esmalte rosa, justo como el que tenía Kylie Jenner en su baby shower. Además, el color resalta demasiado entre los colores nude.

Antes de confirmar todo el asunto de Kylie, Wikipedia publicó la lista de episodios de la actual temporada de Keeping Up With The Kardashians, revelando que dos episodios estarían dedicados al embarazo de Kylie Jenner. Tras el alboroto que esto ocasionó, "misteriosamente" fue editado a 'Khloé' en vez de 'Kylie'. Hoy volvió a decir 'Kylie', ¿coincidencia?

¿Será que esté por hacer el gran anuncio o esperará hasta que nazca para informarnos como lo hizo su hermana? Por si acaso, nos vamos a ir haciendo la idea y ya lo confirmamos si también hace un video o hasta que se estrene el próximo capitulo de Keeping Up With The Kardashians.

