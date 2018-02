Las razones de Scarleth Cárdenas para firmar nuevo AUC con su pareja

Familia acompañando a Meds. Hoy el hombro izquierdo quedó fuera de borda por un rato: Bursitis y tendinitis cálcica. Julio Rosales (crack) destruyó el calcio en mi tendón. ¡Vamos que se puede! #NoHayDolor Jajajaja Buen día y que tengan una maravillosa jornada 😎💙🍀🌞 * Los médicos dicen que la causa es desconocida. Simplemente, mi cuerpo produce calcio en los tendones. Las opiniones que he leído de algunas personas, no tienen relación con la realidad. Hay que dirigirse a los especialistas y chequear con exámenes, como hice. Recomiendo no inventar razones. Es delicado.

