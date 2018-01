Julián Gil dice estar devastado por toda esta telenovela, pide ver a su hijo

La telenovela entre Marjorie de Sousa y Julián Gil aún no termina, luego de que se diera a conocer que Mateo sí es hijo del actor argentino.

Luego de que la prueba de ADN diera positivo, Marjorie señaló que no quería nada de Julián y que podía quedarse con su dinero.

El actor, que no tomó bien las declaraciones de su ex pareja, declaró que el dinero no era para ella, sino para el pequeño.

Hace algunos días se celebró el primer cumpleaños de Matías, como era de esperarse, Julián acudió a los juzgados a ver a su hijo, fue ahí donde se dijo harto de esta situación.

Julián Gil, pide una relación normal con su hijo

"No pienso venir a ver aquí a mi hijo, porque no me lo merezco."

Señaló que Marjorie dice las cosas de la 'boca para fuera' y que si decide denunciar a la pensión, él se encargará de hacérsela llegar a su hijo.

"Estoy cansado de todo esto, de ella, de su abogada. Yo le ofrecí un convenio que cualquier mujer quisiera y el convenio que ellos enviaron es uno que ningún padre firmaría. Aquí me quitan el celular, el niño cumplió un año, no puedo tener una convivencia normal con él", apuntó Gil.

"Hoy va a ser el último día en mi vida que yo piso este sitio por el bien de Matías!" asegura @juliangil después de salir del centro de convivencias familiares supervisadas #PorPuroPlacer te damos toda la información pic.twitter.com/aYHQG8SpWv — Programa Hoy (@programa_hoy) January 29, 2018

