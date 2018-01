Hermana de Julián Gil ataca a Marjorie de Sousa

La hermana del actor Julián Gil, Patricia Ramosco, atacó a través de las redes sociales a la madre de su sobrino Matías Gregorio Gil tras esta decir que renunciaba a la pensión del pequeño. Marjorie de Sousa hizo las dichas expresiones hace unos días en el programa "Al rojo vivo" (Telemundo).

"El cheque que tanto guardas no es tuyo, es de Matías. Hoy descaradamente te pones frente a una cámara haciéndote la digna y dices: ‘Julián renuncio a tu pensión’, pero no es tuya es para tu hijo, es un derecho de Matías y una responsabilidad de su padre, padre biológico, no económico, que aparte de obligaciones tiene derechos. En vez de pelear dólares debiste luchar para que tu hijo estuviera lleno de amor", escribió Ramosco en un extenso mensaje en su cuenta de Facebook.

Además, sostuvo que: "Julián te pidió juntarse solos y charlar, te habló con el corazón, con todo el amor por Mati, te tomaste días sin responder, deja de mentir, ¿hasta cuándo? A pesar de todo te ha cuidado, sin merecerlo, qué lástima que estés tan vacía y tan sola y que no tengas una familia unida, pero eso no te da derecho a destruir a los demás".

La pasada semana, tanto Gil como De Sousa anunciaron en sus respectivas cuentas sociales que el niño, quien cumple un año a finales de enero, era hijo del actor argentino.

En esto momento me acaba de llamar mi abogado a decirme que el juez acaba de publicar el resultado de ADN

Entre Matías y yo …

Y como he dicho desde el día uno

MATÍAS GREGORIO GIL

Si es mi HIJO

Feliz de acabar con las especulaciones….

TE AMO HIJO ❤️ pic.twitter.com/mVWCyYcWgD — julian GIL (@juliangil) January 19, 2018

