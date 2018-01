El divertido momento de la hija de Beyonce en los Grammy

No fue Bruno Mars, ni Lady Gaga, sino una niña, Blue Ivy, la hija de Beyonce y Jay-Z, quien se robó la atención de la noche de entrega de los Grammy 2018.

La niña de tan sólo 6 años, tuvo un rol muy protagónico en la ceremonia de los premios Grammy, sin embargo su padre, quien estaba nominado a ocho premios, no se quedó con ninguna estatuilla.

La pequeña se encargó de marcar el tiempo de los aplausos de sus padres y pedirles que se relajaran para escuchar el discurso completo de Camila Cabello, que en ese momento estaba en el escenario.

Yo did Blue Ivy just tell her parents to not clap? Lol. #GRAMMYs pic.twitter.com/Lrvf3DasbO

— Music Heads TV💫 (@MusicHeadsTV) January 29, 2018