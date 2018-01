Lady Gaga impacta en el Grammy 2018 con el peinado más atrevido

La entrega de los Grammys ha dejado muchos y muy memorables vestidos. Una de las famosas que sabe cómo lucir sensacional y causar polémica es Lady Gaga, que para el Grammy 2018 optó por un look muy sexy con un peinado que sin duda llamó la atención.

La cantante, que está nominada por su disco 'Johanne', como mejor álbum vocal pop, lució un Armani negro, con gran vuelo, un maquillaje dramático y un peinado que le valió las comparaciones con un personaje de Game of Thrones.

No dejó de lado el activismo, pues aunque no era una regla, lució un broche con la frase 'Time's up', con lo que dejó claro su solidaridad con las víctimas de acoso y violencia sexual, recordemos que la intérprete denunció abiertamente haber sido víctima de abuso sexual.

Este es el peinado con el que acompañó el sexy y elegante vestido.

