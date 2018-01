Grammy 2018, síguelos en vivo y en directo

Los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación y será James Corden quien presente estos premios por segundo año consecutivo.

Hoy, a las 6:30pm, hora de México, comenzará esta gala que premia a lo mejore de la música. Para comenzar a calentar motores, conoce a los famosos que ya se dieron cita.

Congrats Best New Artist @AlessiaCara ! #GRAMMYs pic.twitter.com/PShPpaEwxy

What a performance! @ladygaga dazzled us at the #GRAMMYs tonight. ✨ pic.twitter.com/fBzxQ1T3jG

— Recording Academy (@RecordingAcad) January 29, 2018