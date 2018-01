La potente reflexión de Daniela Vega tras 14 años de su transición

Esta foto cumple hoy 14 años. Iniciaba mi hermoso proceso de tránsito. Era otro mundo, otro chile. Pinocho y el mamo vivos y libres. No habia derecho a pataleo, no habia feminismo para nosotras. No habían "referentes" que seguir. Tenia 13 años en esta foto. Y mi familia me dijo : vamos pa adelante. Y Aqui estoy. Hoy miro el presente, y veo todas los costos que tuve que pagar para estar aqui. Los pagaría de nuevo, para ver que nadie mas los pague. Para que los que vienen encuentren la primavera antes. Siempre se puede encontrar flores debajo de la nieve. Hoy miro al pasado y digo: hice lo correcto. Hoy miro al futuro y pienso, no tengo miedo . Resistencia | Rebeldía | Amor #FelizViernes

