Foto acrecienta sospecha de reconciliación entre Kel Calderón y Pangal

A fines de 2017 surgió el rumor de que la relación de casi cuatro años que mantenían Kel Calderón y Pangal Andrade habría terminado, sin embargo, una foto de ellos podría demostrar lo contrario.

A pesar de que Kel se encuentra en Toronto, Canadá, para colaborar con una importante marca de cosméticos, y no se ha referido a Pangal a través de redes sociales desde hace meses, la prensa los sigue vinculando.

En una entrevista con la revista Nueva Mujer, Pangal confesó lo que más extrañaba de la vida de pareja. "Cariño…, y estar con otro, sentirte protegido, querido. Me gusta estar en pareja", dijo.

Pese a que en la entrevista afirma estar soltero, el programa Intrusos de La Red, compartió una fotografía en la que se encontraría Kel y Pangal al borde del río, supuestamente con motivo de la celebración del cumpleaños de alguien de su círculo en común.

Ante esta revelación en vivo, la panelista del matinal Bienvenidos de Canal 13, Raquel Argandoña, madre de Kel, desmintió que su hija continuara emparejada con el ex chico reality.

"No está Pangal", aseguró. "No me meto en las relaciones de mis hijos, pero ella no está con Pangal".