Kel Calderón revela el verdadero motivo de su viaje a Canadá

No puedo explicarles lo emocionada que estoy de contarles que durante este 2018 seré la primera chilena en lanzar un labial de edición limitada en colaboración con M∙A∙C Cosmetics que estará a la venta en el mundo entero!! En este minuto estoy en sus laboratorios en Canadá creando el tono perfecto para ustedes! En mis insta-stories pueden ver más del backstage! No podría estar más agradecida y feliz! Gracias infinitas por esta increíble oportunidad @maccosmetics ! 💋💥 I am beyond excited to announce that I will be creating a limited edition lipstick with M∙A∙C Cosmetics! I’m at their labs in Canada finalizing my own personal lipstick shade which I can’t wait to share with all of you. Follow my Insta-stories for a behind the scenes look! I couldn’t be more gratefull and happy! Thanks @maccosmetics for this awesome opportunity! 💋💥

