Kim Kardashian dio la bienvenida a su bebé y no creerás el nombre que eligió

Justo cuando pensábamos que la familia Kardashian-Jenner descansaría del Internet, demostraron que tienen mucho, pero MUCHO más de qué hablar. Y es que luego de que Kim Kardashian diera a conocer que el bebé que 'gestó' mediante un vientre de alquiler, las especulaciones sobre el nombre que llevará comenzaron.

Mientras que los Kardashian-West dieron a entender que llevaría el nombre de una famosa marca de diseñador, muchos fans especulaban que se llamaría 'Louis', haciendo referencia a la marca Luis Vuitton. Otros señalaron que lo que caracteriza a la casa francesa son sus iniciales, por lo que la niña podría llamarse 'Love' o 'Blossom', por las flores que tanto ama Kim.

En noviembre que Kim estuvo en el programa de Ellen DeGeneres, señaló que estaba en al búsqueda de un nombre corto, fácil, poco común y único.

Poco común y único parecen ser las palabras favoritas de la exuberante Kardashian pues el nombre que finalmente eligió ha enloquecido al Internet en muchos sentidos.

Y el nombre es…

Entonces, ¿cuál es el significado del nombre? Bueno, para empezar, Kanye West creció en Chicago por lo que seguramente los recuerdos de su infancia están ahí. Además, en 2007, lanzó la canción "Homecoming" en su álbum Graduation, que trata sobre esta ciudad. Claramente tiene un lugar especial en su corazón así que qué mejor manera de plasmarlo que en uno de sus hijos?

Ahora, la pregunta es ¿cuál será su nombre de pila? ¿Chi? ¿Chai? ¿Go? Esto es lo que dijo Khloé al respecto:

Aunque ciertamente inusual, con los hermanos mayores llamados North y Saint, era de esperarse un nombre tan extraño para su hermanita.

La experiencia Kim-Chicago

Desde que se dio a conocer la decisión de proceder con un vientre sustituto, Kim se mantuvo sorprendentemente muy abierta acerca de toda la experiencia que implicó. Incluso admitió que el proceso fue más difícil de lo que ella había previsto.

La socialitè dijo que se trataba de algo extraño pero a la vez excitante ya que sabía que eran sus genes pero no estaba creciendo en su interior. "Realmente no tienes el control. Aunque tú eliges a alguien en quien confías por completo, no es lo mismo. Pude cargar a mis dos primeros bebés y no a este, por eso fue difícil". Sin embargo, la decisión de Kim le salvó la vida pues de haberse embarazado ella, habría sido de alto riesgo y hoy, ha podido dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia.

Pero sí…sabemos lo que estás pensando.

