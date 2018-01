Las burlas a Kim Kardashian por llamar Chicago West a su bebé

Kim Kardashian es una feliz madre por tercera vez y en su acostumbrado estilo, llamó a su retoño con el nombre más original de la Tierra: Chicago West.

Vale, que no es la primera famosa que llama a su hijo de una manera extraña, pero para el común de los mortales el nombre supera la ridiculez y más.

En serio, ¿qué estaba pensando? dicen algunos de ellos.

Es que en serio parece serie de televisión.

Una serie de bomberos. En serio.

Cada vez que Kim y Kanye nombran un hijo, una hadita cae muerta.

Sería una gran idea nombrar a los niños como países y ciudades, u otro tipo de lugares. ¿Qué tal Putumaya?

Chicago West. Cute! When there are children named Paris, Brooklyn, Dallas, Austin, India and what not.. why not Chicago? Congratulations Kim, Kanye, North & Saint! pic.twitter.com/sdx2NKg38U

— Bharathi (@BarBaby13) January 19, 2018