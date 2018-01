Afirman que Kylie Jenner podría haberle prestado el vientre a Kim Kardashian

El 15 de enero Kim Kardashian se convirtió en madre por tercera vez a través de un viente de alquiler. Aunque se especuló mucho sobre la mujer que llevó en el vientre a la hija de Kanye y Kim, poco se supo de ella.

Ahora que hizo el anuncio, los fans de Kylie comenzaron a especular asegurando que es ella quien prestó su vientre por estos tres motivos: 1) Los rumores de que estaban embarazadas surgieron casi al mismo tiempo; 2) Kim preguntó, en más de una ocasión, si alguna de sus hermanas la ayudaría a convertirse en madre y 3) Las redes sociales aseguraron que Kylie había entrado en labor de parto.

Weird that @KylieJenner was apparently in hospital this weekend and Kim’s Baby was born yesterday 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ IS KYLIE THE SURROGATE? Yes or No??? pic.twitter.com/VNYr2GguJ8

— ⓐⓢⓗⓛⓔⓨ (@ashleyyjade) January 16, 2018