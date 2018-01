Ricky Martin le explica a sus hijos que tienen dos papás

Ricky Martin es uno de los cantantes que no ha tenido ningún temor de hablar acerca de su sexualidad de manera abierta.

Aparece lo mismo en eventos públicos que en fotos en su casa con su pareja, el artista plástico Jwan Yusef, como lo que son: una pareja que se ama.

Ahora que trascendió que el boricua se casó, habló con la revista Out sobre sus hijos y la forma en la que los educa e inculca que tienen dos papás.

"Mucha gente me dice: 'Bueno, tus hijos están en las portadas de las revistas y bla, bla, bla', y yo digo 'Sí, quiero normalizar esto’. Quiero que la gente me mire y vea a una familia y diga: 'No hay nada de malo en eso'. Es parte de mi misión".