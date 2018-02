La modelo albina que desafía los estándares de belleza y manda un mensaje de aceptación

Quién es Ruby Vizcarra Ruby Vizcarra, de origen mexicano, tiene 24 años y ha probado al mundo que los cánones que hasta el momento nos han predeterminado deben cambiar. Ella nació con albinismo, y a pesar del constante bullying que sufrió ahora se ha convertido en una exitosa modelo.

De acuerdo con Daily Mail, durante su niñez y adolescencia la joven tuvo que enfrentar al rechazo de sus compañeros por su piel y pelo increíblemente blancos. Después de un largo trayecto Ruby consiguió enfrentar los obstáculos en su camino y se aprendió a amar a sí misma, aceptó su aspecto y ahora lleva una vida como modelo.

Ha enseñado al mundo otra cara de la belleza, la belleza de la gente albina. Asimismo, ha mandado un mensaje de aceptación al continuamente expresar que ser diferente es una bendición. Con este estandarte la joven ha inspirado a miles de mujeres a aceptarse a sí mismas con todo y sus diferencias. También ha abierto el espectro de los estereotipos con su valentía y su seguridad en sí misma.

“El albinismo es una condición genética que consiste en la falta de pigmento (melanina) en la piel, el pelo y los ojos. Las personas con albinismo somos muy sensibles al sol y a las luces fuertes, tenemos una visión reducida. Fuera de eso, somos como cualquier otra persona”, explicó Ruby

El pasado de la modelo mexicana

La joven Vizcarraga nació albina al igual que su hermana, su abuela y su tía. No obstante, no solamente tuvo que hacerle cara al bullying que sus compañeros le hacían por ser diferente, también tuvo que enfrentarse al desconocimiento de su condición.

“Yo me veía a mí misma como un fenómeno, no conocía lo que era el albinismo”, explicó. “Siempre me preguntaba, '¿por qué nací tan blanca?', '¿por qué me costaba abrir los ojos cuando había sol y mirar de lejos?', '¿por qué la gente me miraba todo el tiempo?'”

Al no entender qué sucedía a con su aspecto y gracias al constante acoso que sufría en la escuela en donde sus compañeros la llamaban “fantasma” o “rara”, Ruby Vizcarraga entró en una terrible depresión que la hizo huir de la gente. Ella intentó ocultar su físico presentándose como algo que no era al maquillarse o teñirse el pelo. Todo por un intento desesperado por ser considerada normal o por querer encajar en los estereotipos de belleza que son tan definidos en nuestra sociedad.

La enseñanza de Ruby

Al crecer dejó atrás a esa jovencita que pintaba su cabello para parecer normal y aprendió a explotar su apariencia. Le mostró al mundo lo que es ser una mujer hermosa y segura de sí misma.

Ahora trabaja para revistas y campañas publicitarias y ya cuenta con más de 18.000 seguidores en Facebook. Ahí se encarga de actualizar todo sobre su condición, para recordar que la belleza viene en distintos envases o para explicar sobre los mitos del albinismo. También lanzó una organización llamada Movimiento Albino Latino, para apoyar a quienes nacen con este trastorno genético.

He escuchado a mujeres que me dicen que las inspiro a aceptar su belleza natural. Ha sido un largo camino, pero finalmente estoy orgullosa de ser quien soy, y a través de mi plataforma de modelo he alcanzado a otras personas como yo. Ser diferente es una bendición.

