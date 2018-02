8 cosas de las mujeres que atraen a los hombres

1. Actitud

Una actitud que irradia confianza, y que no espera nada de nadie siempre es lo que más atrae. A los hombres les gusta que las mujeres sepan lo que valen, que sean un reto pero no porque siguen un manual, simplemente porque no se conforman con nada ni nadie. Esto es irresistible para cualquiera. La actitud se traduce en amor propio, algo que no es consciente, solo lo transmites en todo momento.

2. Forma de caminar

El cuerpo de la mujer y su movimiento es algo que atrae a los hombres de manera impresionante. El vaivén de las caderas, la seguridad con la que andamos, la confianza que inspiramos en cada paso. ¡Todo es fundamental! Ojo, no se trata que camines como una súper modelo, o que intentes ser alguien que no eres. Solamente fíjate de no ir encorvada o arrastrando los pies, que eso manda la señal de inseguridad que no te beneficiará en nada.

3. La forma en la que tratas a otros

Nadie quiere salir con una persona caprichosa, groseras y que no trata a todos como iguales. Esto demuestra una falta de educación y de humildad que nadie quiere tener cerca. Recuerda no hacer esto solamente para aparentar, esto debe ser un estilo de vida. Una persona que sebe respetar a otros siempre será mucho más atractiva.

4. Los temas de conversación

Nada es más sexy que una mente que sabe de qué habla, que está apasionada por algo, que no solamente sabe hablar de cosas banales. Poder profundizar con alguien en todos los temas, explorar nuevas conversaciones interesantes o aprender de cosas que jamás habías imaginado siempre será atractivo. Esto es lo que hará que esa persona especial se quede junto a ti, porque no basta solo unos labios bien pintados, también debe existir un trasfondo.

5. Sonrisa.

Todo mundo quiere estar rodeada de una persona que refleje felicidad. Una chica que esté sonriendo todo el tiempo siempre da una imagen accesible y que da la bienvenida a todos. Es muy atrayente para los hombres la sonrisa de las mujeres. Lamentablemente estamos en una sociedad que también se fija en detalles tales como la dentadura, los labios, etc.

6. Forma de bailar.

Otro de los rituales es la forma de bailar. Entre más sensual, mejor. Los hombres se pierden en los movimientos de las mujeres que siguen el compás de la música. Una mujer que se sabe mover siempre es sexy para los hombres.

7. Divertida

Esto no quiere decir que tengas que hacer chiste tras chiste una y otra vez. Al contrario, simplemente es que sepas encontrarle la gracia a ciertas situaciones, que puedas compartir carcajadas con otras personas, que tengas un buen sentido del humor. Todos amamos a una persona que pueda sacarnos una sonrisa.

8. Cabello

Un cabello sedoso, con estilo, bien cuidado siempre será algo que atrae. Mandas una señal con el tipo de cabello que tienes, ya sea que éste sea largo, corto o mediano. Con tal de que esté limpio, tenga buen aroma o esté brillante podrás conquistar a quien sea.

También lee

Nueva Mujer 5 hábitos que las mujeres inteligentes cultivan para ser felices Los hábitos de cualquier mujer feliz.

Te recomendamos en video: