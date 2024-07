El mensaje de la actriz ecuatoriana Mayra Jaime sobre la aceptación del cuerpo posparto

Mayra Jaime, la reconocida actriz ecuatoriana, a través de su cuenta de Instagram invitó a reflexionar sobre un tema crucial en la maternidad: la aceptación del cuerpo posparto.

PUBLICIDAD

Con un mensaje poderoso y sincero, Mayra nos recuerda que el cuerpo cambia y debemos aprender a amarlo en cada una de sus etapas.

En septiembre de 2021, la actriz se convirtió en madre de un hermoso niño, nacido por cesárea de emergencia. Desde entonces, ha compartido abiertamente su experiencia, alentando a otras mujeres a abrazar los cambios naturales de sus cuerpos tras el parto.

El postparto puede traer cambios físicos, como aumento de peso, cambios en la forma corporal y marcas en la piel. Aceptar estos cambios fomenta la confianza en nosotras mismas.

“Todo cambia cuando somos madres, y muchas veces nos sentimos mal porque ya no tenemos el cuerpo de antes, o las críticas de terceros nos afectan mucho. La verdad es que, mamita, sí, ya no tienes el cuerpo de antes. Puede que haya mejorado en medidas o al contrario, puede que hayas perdido esa figura que te daba tanta confianza, pero sabes que ahora tienes algo que antes no. Y que como siempre digo, el físico es lo de menos. Algunas pueden operarse, otras hacer dietas o ejercicios, pero ahora tenemos algo que nos llena, algo que nos hace tan felices como nunca lo imaginamos. Por mucha operación que se tenga encima, el cuerpo cambia y debemos aceptarlo,” compartió Mayra en su cuenta de Instagram.

Recuerda que las mujeres también se empoderan a través de sus cuerpos, pues se trata de normalizar la idea de que los cuerpos femeninos tienen diversas formas y tamaños y todos merecen ser amados.

La aceptación del cuerpo posparto es un acto de amor propio y una declaración de que cada etapa de la vida tiene su propia belleza. Mayra Jaime, mencionó además, que por el momento se va a dedicar a disfrutar de su maternidad.

PUBLICIDAD

Te puede interesar:

Contanza Báez, ex Miss Ecuador disfruta de su “Hot Mama Era”

“Gym sis”: La tendencia viral de TikTok que empodera a las mujeres en el gimnasio

Un estudio revela que las mujeres son más ágiles mentalmente durante la menstruación