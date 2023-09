Leonardo Escalante: De la lucha y la pasión por la música a Yo Me Llamo Juan Gabriel

Leonardo Escalante, un apasionado cantante de Ambato, Ecuador, es uno de esos ejemplos que demuestran que los sueños pueden hacerse realidad si uno se aferra a ellos con fuerza y nunca deja de creer.

Leonardo se ha convertido en un nombre conocido en la televisión ecuatoriana gracias a su participación en “Yo Me Llamo”, el reality show que presenta a personas que pueden imitar con asombroso parecido a sus ídolos musicales. En esta temporada, Leonardo ha cautivado a todos con su impresionante interpretación como Juan Gabriel, un artista icónico de la música latina.

Antes de llegar a los escenarios de “Yo Me Llamo”, la vida de Leonardo no fue fácil. En una emotiva entrevista exclusiva, compartió con nosotros sus experiencias y cómo llegó a este punto de su carrera.

“Antes de llegar a Yo Me Llamo fue muy difícil. Un poco triste también”, confiesa Leonardo. “Para mí es una bendición. Una oportunidad que Dios me dio y ahora estoy aquí en el programa gracias al apoyo de la gente”.

Su historia comienza en Ambato, donde Leonardo creció y enfrentó los desafíos de la vida desde temprana edad. “Soy el menor de todos mis hermanos. Iba a las ferias de cada ciudad, iba a vender para buscarme la vida, trabajé como zapatero, pintor, etc” , recuerda con nostalgia. “Tenía que buscar cómo subsistir y desde que era niño me hice comerciante, iba a todas las ciudades que tenía la oportunidad de visitar. Con mis hermanos vendíamos medias. Les caíamos bien a nuestros clientes porque inspirábamos ternura y nos compraban todo”.

A pesar de las dificultades, Leonardo siempre tuvo un amor profundo por la música. A los 9 años, su padre, quien también era músico, le inspiró con serenatas y canciones que le dedicaba a su madre, misma que falleció hace casi una década. “Aprendí a cantar escuchando los discos de Julio Jaramillo”, comparte.

Su verdadera pasión por la música de Juan Gabriel surgió cuando tenía 15 años y se unió a un mariachi local. Fue en ese momento cuando descubrió la similitud entre su voz y la del legendario Juan Gabriel. “La hermana del dueño del mariachi me dijo que tenía un parecido a Juan Gabriel, y me sugirió cantar sus canciones”, recuerda.

A partir de ese momento, Leonardo se dedicó completamente a la música y a perfeccionar su estilo, lo que lo llevó a grabar covers de Juan Gabriel y a presentarse en diversos eventos. Con lo que ganaba pudo ahorrar para comprarse los instrumentos y tiene su propio mariachi.

Sin embargo, el camino hacia “Yo Me Llamo” no fue fácil. Leonardo se enfrentó a dos rechazos previos en sus intentos por entrar al programa. “Pensé que no me seleccionarían, pero decidí intentarlo una vez más gracias al apoyo de un amigo de Ambato, dice.

La tercera vez fue la vencida, y Leonardo finalmente logró entrar al programa. Desde entonces, ha cautivado a la audiencia con su impresionante interpretación de Juan Gabriel.

“Desde que era joven, he estado viendo todo sobre él, cómo habla, cómo se expresa en el escenario, cómo camina”, explica. “He tomado su estilo de vida como un modelo a seguir”.

Él confiesa que su mayor temor es ser olvidado y no lograr conquistar sus metas. Sin embargo, su humildad y su amor por la música son evidentes en cada una de sus presentaciones.

Su participación en “Yo Me Llamo” no solo ha cambiado su vida, sino que también ha inspirado a miles de personas a seguir sus propios sueños, sin importar cuán difíciles puedan parecer.

El viaje de Leonardo está lejos de terminar, y la audiencia espera ansiosamente ver cómo continúa sorprendiéndonos como Juan Gabriel en “Yo Me Llamo”. Sus seguidores auguran que él será el ganador de esta temporada. Sin duda alguna, su presentación final será tan emocionante como fue conquistando en las demás.

