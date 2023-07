“El cáncer no espera”: Un llamado de ayuda para Benjamín

El cáncer, esa enfermedad cruda que no distingue edades y no espera por soluciones burocráticas. Es una dura realidad que enfrenta María Belén Clavijo, madre de Benjamín Carrión, un pequeño cuya vida cambió de manera radical en solo tres días debido a un cáncer cerebral terminal.

La búsqueda de un diagnóstico adecuado fue una travesía dolorosa para esta familia. Primero, en el IESS del sur de Quito, les hablaron de inicios de migraña; luego, en la Clínica Internacional, de cefalea; finalmente, una tomografía en el hospital Vozandes reveló la verdad: un tumor cerebral.

Su única opción fue acudir al Hospital Carlos Andrade Marín, donde le practicaron una biopsia que confirmó el diagnóstico de cáncer cerebral. Sin embargo, desde entonces, han quedado en el limbo, sin recibir noticias sobre la derivación para el tratamiento tan urgente que Benjamín necesita desesperadamente.

“Diagnostican cáncer y nos dan el alta”

La situación es crítica, y María Belén no puede evitar expresar su indignación y conmoción: “Diagnostican cáncer y nos dan el alta”. Mientras tanto, el cáncer avanza sin piedad. El tiempo es crucial, y cada día de espera puede significar una pérdida irreversible.

María Belén no está sola en esta dura lucha; ha conocido a otras madres que enfrentan la misma batalla. Algunas de ellas se han visto forzadas a hipotecar sus hogares para acceder a tratamientos particulares, ya que no pueden esperar tres semanas por una respuesta de las autoridades. La impotencia y el sufrimiento económico se unen a la dolorosa experiencia de ver a sus seres queridos luchando por sus vidas.

En este desesperado escenario, Benjamín se encuentra ahora hospitalizado en una institución privada, enfrentando costos elevados que su familia no puede solventar fácilmente. Por esta razón, hacen un llamado urgente a la solidaridad de la ciudadanía. Cada pequeña ayuda puede marcar la diferencia en la vida de este pequeño guerrero.

“El cáncer no espera, requiere de un tratamiento oportuno e inmediato”

María Belén también hace un apremiante llamado a las autoridades de salud para que asuman una gestión adecuada y oportuna. El cáncer no puede ser ignorado, ni sus pacientes abandonados a la incertidumbre y la falta de recursos. Es una enfermedad dolorosa en todos los aspectos, y la falta de apoyo y respuesta por parte del sistema de salud agrava aún más la situación.

El caso de Benjamín no es único; hay muchas otras personas que enfrentan luchas similares en silencio, y es momento de alzar la voz por todos ellos. La sociedad no puede dar la espalda a una enfermedad tan grave y a las personas que luchan con coraje y determinación por sobrevivir.

Ayudemos a Benjamín:

Si deseas colaborar con la familia de Benjamín en su batalla contra el cáncer, puedes comunicarte al número: 0964079795. Cada gesto de solidaridad cuenta, y juntos podemos hacer una diferencia significativa en su vida.

Este es un llamado a la reflexión, a la empatía y a la acción. La salud es un derecho fundamental, y es responsabilidad de todos velar por un sistema de salud que no abandone a quienes más lo necesitan. La urgencia de este llamado no puede ignorarse; el cáncer no espera, y tampoco deberíamos esperar más para tomar medidas que mejoren la situación de quienes sufren esta implacable enfermedad.

