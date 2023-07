The Business Workshop llegó a la capital: Descubre cómo empezar tu propio negocio desde cero

¿Te gustaría convertirte en una mujer empoderada y dueña de tu propio destino? En este increíble taller, descubrirás las claves para emprender con éxito y alcanzar todas tus metas. Carolina Báez compartirá contigo sus conocimientos y te enseñará las herramientas fundamentales para construir tu plan de acción y llevar tu negocio al siguiente nivel.

El lugar elegido para este evento tan especial es el Gastro Bar Zinc, y la fecha que debes marcar en tu calendario es el 8 de julio. Desde las 9h00 hasta las 14h00, estarás inmersa en un ambiente inspirador y lleno de energía emprendedora.

Durante el workshop, vivirás una experiencia única. Participarás en dinámicas y ejercicios prácticos que te ayudarán a poner en marcha tus ideas y potenciar tu creatividad. Además, recibirás una plantilla personalizada para crear tu propio plan de negocios, una herramienta invaluable para asegurar el éxito de tu empresa.

Y eso no es todo, ¡te espera una sorpresa muy especial! Cada asistente recibirá una increíble Gift Box llena de obsequios que te motivarán y te brindarán aún más recursos para tu camino emprendedor.

Además, tendrás la oportunidad de conectar y aprender del Networking con otras mujeres emprendedoras. Conoce a personas que comparten tus mismos sueños y objetivos, establece contactos valiosos y descubre nuevas oportunidades de crecimiento.

Ya sea que tengas muchas ideas y no sepas por dónde empezar, o que ya tengas un proyecto en marcha y desees asegurarte de estar en el camino correcto, The Business Workshop es el evento perfecto para ti. No pierdas la oportunidad de recibir el impulso necesario para convertirte en la dueña de tu propio destino empresarial.

¡Prepárate para una jornada llena de aprendizaje, inspiración y conexión! The Business Workshop te espera con los brazos abiertos para acompañarte en tu viaje hacia el éxito. ¡Inscríbete ahora y no te quedes fuera! Tu futuro emprendedor comienza aquí.

