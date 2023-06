¡Maybelline New York vuelve con todo a Ecuador!

Maybelline New York, la marca líder de maquillaje a nivel mundial, regresa a Ecuador con el objetivo de traer las últimas tendencias de maquillaje directamente desde las pasarelas de Nueva York. Este regreso es una noticia emocionante para todos los amantes de la belleza y representa una oportunidad única para el mercado local.

¡Maybelline New York en Ecuador! Foto: Gabriela Vaca

Dentro de la amplia gama de productos que ofrece la marca, destacan verdaderas joyas del maquillaje. Por ejemplo, la Pestañina Sky High, que se ha vuelto sumamente popular en las redes sociales gracias a su capacidad de alargar y dar volumen definido a las pestañas. Además, Maybelline New York trae consigo una de las últimas tendencias en labiales: el Super Stay Vinyl Ink, que permite lucir labios brillantes sin preocuparse de que el color se corra o se transfiera.

El regreso de Maybelline New York al mercado ecuatoriano representa un desafío emocionante y una oportunidad sin precedentes para la marca. Se espera que su presencia no solo genere empleo, sino que también impulse el desarrollo de la industria cosmética en nuestro país, fomentando la colaboración con proveedores y emprendedores locales.

Con más de un siglo de experiencia en la industria del maquillaje, Maybelline New York se destaca por su diversidad y su capacidad de innovación. Además, la marca tiene un fuerte compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental. Todos sus productos se desarrollan sin recurrir a pruebas en animales y se enfocan en reducir al máximo el impacto medioambiental.

En resumen, el regreso de Maybelline New York al mercado ecuatoriano representa una oportunidad imperdible para los amantes del maquillaje y las últimas tendencias. Pero no solo eso, también implica un impulso económico para nuestro país. Con la calidad, variedad y compromiso con la sostenibilidad que la caracteriza, Maybelline New York tiene todas las herramientas para conquistar nuevamente los corazones y los neceseres de las ecuatorianas. ¡Prepárate para lucir radiante y a la moda con Maybelline New York!

