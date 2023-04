¿Qué le contaba Efraín Ruales?. Hermano del presentador se sincera dos años después del asesinato

Durante una entrevista con la creadora de contenidos, Catrina Tala el hermano del actor fallecido se sincera. Te contamos los detalles.

Efraín Ruales fue un actor y presentador de televisión que murió a causa del impacto de cuatro balas al norte de Guayaquil el 27 de enero del 2021. Hasta el momento se desconoce la causa de este suceso; se descartó intento de robo ya que sus pertenencias se encontraban en el vehículo.

Pablo Ruales, productor audiovisual y hermano del actor asesinado se arrepiente de no haber compartido más con su hermano, pues señala que se enfrascó en temas de trabajo. Una de las cosas que mantiene el recuerdo es su chat de WhatsApp.

“Comienzo a revisar el chat con Efraín los últimos meses porque hasta ahora lo tengo y pienso nunca más borrarlo, entonces yo revisaba y decía: ¡wow! por qué hablé tanto solo de trabajo; pocas veces era un ¿cómo estás?, ¿te encuentras bien, te falta algo?”, decía Pablo.

El trabajo fue lo primordial durante su relación, pues cuando hablaban vía telefónica era sólo para recordar las reuniones de trabajo pendientes y los contenidos de redes sociales. Sin embargo, tras la muerte de su padre se enfocaron nuevamente en la familia pero habría durado poco.

Ahora Pablo menciona que es algo que viene a su mente cuando revisa el chat. Y es que la pérdida de un hermano se relaciona con la pérdida de un amigo, un protector y un confidente, pues es alguien que está apoyándonos en momentos malos y buenos.

“No hay nada que Dios y el tiempo no curen, ahora, la herida está abierta pero es algo con lo que aprendes a vivir, a lidiar; un día me vas a ver feliz y contento, riendo otro día me vas a ver callado, pero la verdad es que me viene un recuerdo que me apaga ese día. Es como una montaña rusa, un día estás arriba y otro día estás abajo”, dijo.

