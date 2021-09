Cinco cosas sobre las manchas en la piel que creías verdad

Las manchas en la piel son una preocupación estética para varias mujeres. En algunas personas no son muy notorias, pero cuando las logran opacar la belleza natural de la piel, puede provocar que nos sintamos incómodas.

Que no se pueden eliminar, que los tratamientos antimanchas no sirven, que mi piel es más propensa que otras, entre otras afirmaciones equivocadas, nos han hecho pensar que no podemos hacer nada al respecto.

Sin embargo, aquí detallamos cinco afirmaciones que creemos ciertas pero no lo son:

1. Las manchas en la piel aparecen y aumentan conforme se envejece.

Es verdad que la producción de melanina se vuelve menos precisa con el avance de la edad, resultando en la aparición de manchas oscuras. Pero no necesariamente se da en todos los casos. Si empiezas desde ya con una rutina de cuidado facial, evitas la exposición solar por tiempos prolongados y usas bloqueador o cremas con protección FPS 50, podrás retrasar este proceso o evitarlo a futuro.

2. Las manchas en la piel son eternas.

Pueden quedarse para siempre en tu rostro o puedes optar por tratamientos antimanchas que pueden mejorar la apariencia de tu piel de forma paulatina. Una prueba de ello es la nueva nueva Cellular LUMINOUS630 Antimanchas de Nivea, que con su uso regular, en cuatro semanas puedes aclarar las manchas visiblemente; en ocho semanas reduces la intensidad de la mancha hasta en un 50%; y en 12 semanas obtendrás mejoras hasta en un 60%.

Aquí te dejamos más información para que sepas cómo utilizarla y probar sus beneficios:

3. Los tratamientos anti-manchas solo deben utilizarse durante la noche y en el invierno. Son dos ideas incorrectas. Los tratamientos como la nueva nueva Cellular LUMINOUS630 Antimanchas de Nivea pueden utilizarse en cualquier época del año y su fórmula, el Serum Tratamiento Avanzado y la crema de día FP50 Cellular LUMINOUS630 Fluido Triple Protección, hacen el equipo ideal para lograr tu objetivo.

4. Las pecas también son manchas en la piel.

Las pecas pueden ir aumentando su tamaño, uniéndose entre ellas hasta convertirse en una mancha. Sin los cuidados adecuados, las manchas oscuras podrían aparecer y restar luminosidad al rostro. Aquí te dejamos una guía de cómo reconocerlas para que sepas qué hacer en este caso:

5. Experimentar con productos que eliminen las manchas puede dar resultados.

Productos que no han sido clínicamente probados pueden afectar la apariencia de tu piel y ser un riesgo para tu salud. Es por eso que confiar en productos especializados, como tratamientos antimanchas, te dará mejores resultados.

Aquí te indicamos cómo puedes saber si el producto que utilizarás para este fin es el correcto: