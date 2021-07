Saray Valdez se pronuncia acerca del famoso reloj para Alejandra Jaramillo

Alejandra Jaramillo, fue una de las personas que tuvo que rendir versión en la investigación de la muerte de Efraín Ruales, y dentro de la misma contestó a las preguntas hechas por el Fiscal.

Le preguntaron ¿Conocía a Daniel Salcedo?, a lo que Alejandra Jaramillo contestó que no, pero que el señor pretendía hacerle llegar regalos costosos y ella se negaba.

Además mencionó a la persona que era la intermediaria entre Daniel Salcedo y Alejandra Jaramillo, Saray Valdez, esposa de un exchico reality y amiga íntima de Salcedo.

Luego de que la versión de fiscalía de la presentadora de televisión Alejandra Jaramillo, fue filtrada, se empezaron a especular y a manejar otras hip´tesis contra Saray Valdez. Las declaraciones por parte de Alejandra fueron muy claras.

La amiga íntima de Daniel Salcedo comenzó diciendo que ella no niega la amistad con el mismo.

“Si es verdad Alejandra no ha mentido, yo respaldo la versión que dio en fiscalía”, expresó

“El día que Daniel me escribió me pidió que le diga a Alejandra que acepte el detalle que había enviado para ella y que se encontraba en la garita del canal. Quiero aclarar que yo no lleve el reloj, tampoco lo vi y tampoco se el valor del reloj”, continuó