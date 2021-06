Sharon Cortez continúa luchando por la salud de su hija

Sharon Cortez lleva con su pequeña hija internada más de 2 meses, Niah nació con problemas de salud en su corazón y para la exparticipante de Master Chef, haber tenido a su hija en Estados Unidos ha sido una de las mejores decisiones. Debido a que en Ecuador la probabilidad de salvar la vida de su hija hubiera sido de un 30%, mientras que en Estados Unidos ha sido de un 90%.

Su hija fue intervenida de corazón abierto, horas después de haber nacido y continua internada en espera de algunas intervenciones quirúrgicas más, puesto que su situación es compleja.



La pequeña Niah se encuentra estable y aunque sus padres se muestran muy optimistas y su fortaleza es admirada por sus seguidores. Sharon, confesó en Instagram que no todo es como lo ven.

“No les voy a mentir diciéndoles que todo es color de rosa porque no es verdad, hay veces en las que todo parece ir mejor y de repente no, todo se transforma. Hay días buenos con más energía y otros simplemente me siento mal, pero sin duda Dios nos mantiene de pie. A veces nos dicen que ya saldrá y de repente todo se complica es difícil”, expresó Sharon.