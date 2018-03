Leo Méndez Jr. encara a Claudia Schmidt en Vértigo: "Con todo respeto, tú estás mal"

Anoche se realizó un nuevo capítulo de Vértigo, el clásico programa de Canal 13 donde participaron Claudia Schmidt, René O’Ryan, Pancho Saavedra (ganador de la instancia), Josefina Montané y Leo Méndez Jr.

La polémica se vio de la mano de Claudia Schmidt, quien reafirmó sus incómodos dichos sobre Daniela Vega, acerca de quien anteriormente se refirió con las palabras “nunca va a ser una mujer”.

“Yo nunca podría ser igual a una mujer transgénero, y lo digo con todo respeto, porque yo como mujer natural, no he tenido que pasar nunca por los dolores y sufrimientos que han tenido muchos niños y muchas personas que han estado viviendo en un cuerpo que no les corresponde”, afirmó.

“Para mi, Daniela Vega nunca va a ser una mujer como nosotras, porque nos formamos de distinta forma”, agregó.

Al ser consultado por el tema, Leo Méndez Jr. encaró a Claudia Schmidt, diciéndole: “Con todo respeto, tú estás mal”.

“Físicamente, si tu eres hombre o eres mujer, es una cosa aparte, pero como tu te sientas acá adentro (corazón) o acá arriba (mente) es totalmente distinto”, dijo.

“Daniela Vega es una mujer, en mis ojos es una mujer porque ella se siente mujer, ella nació mujer, lo físico es súper simple como operarse”, agregó.

#YerkoPuchento Capítulo 2 🎭🔥 A post shared by VERTIGO (@vertigoc13) on Mar 15, 2018 at 8:50pm PDT

Además, el joven indicó que pese a ser hombre, le gustan las cosas femeninas: “Me encanta el maquillaje, los tacos, los vestidos, todo lo femenino”.

“La definición más cercana que yo le encuentro es Shemale, que se ocupa bastante. Es como ‘Ella Hombre"”, agregó.

“Aquí en Chile es un tema bastante grande, que un hombre se maquille o se ponga tacos, pero en el país en el que vivo yo (Suecia) puedo sentirme tal cual como me siento”, afirmó.

También Leo sorprendió con su cambio de nombre a Linda Espinoza Méndez, a lo cual respondió: “Yo soy Leo las 24 horas del día, pero me encanta provocar en las redes sociales a la gente, para ver su reacción”.

Te recomendamos en video: