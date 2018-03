La indignante "broma" de "Yerko Puchento" a Daniela Vega en Vértigo

La protagonista de "Una mujer fantástica", Daniela Vega, fue invitada al primer capítulo de la nueva temporada de "Vértigo", de Canal 13, pero su participación estuvo marcada por los comentarios de "Yerko Puchento".

Durante el programa la actriz habló de el triunfo en los premios de la Academia y sobre los derechos de las personas transgénero, pero cuando ingresó Yerko, la situación se tornó incómoda.

Al momento en que el comediante la presentó, hizo una broma que indignó a los televidentes. "Me muero, es ella, está aquí, no lo puedo creer… maravillosa, ¡Una Mujer Fantástica con Coco… fueron las dos películas que más me gustaron", dijo.

Pese a que todos imaginaron que la incomodidad, había terminado ahí, el comediante no se detuvo y lanzó otra frase que no dio risa. "Bienvenido a Vértigo la gran actriz de Chile y triunfadora de los Óscar, Daniela Vega", agregó.

A través de redes sociales se hizo patente la molesta de los usuarios, quienes criticaron al humorista e incluso lo tildaron de "pasado de moda". Revisa los tuits destacados a continuación:

Yerko la Daniela Vega “Una Mujer Fantástica con Coco" // Chile lleva días homenajeandola para que en 1 minuto la humille en vivo 😡😡 Vergüenza #Vertigo2018 — Jorge Cerda ® (@jorge_cerda_) March 9, 2018

Daniel Alcaino como Yerko le dice a Daniela Vega "una mujer fantástica con cocos"

Se las da de progre y hace una rutina basada en el color de piel de los migrantes y en la genitalidad de una persona trans.

Que alguien le avise que ese humor de los 90 YA NO DA RISA.#Vertigo2018 — Hernán Jara ✊🌈 (@HernanRJara) March 9, 2018

Yerko andate pa tu casa..aun puede ser dignamente..e 2 programas mas…estaras frito. Perdiste toda la gracia #Vertigo2018 — ximena (@draxvd) March 9, 2018

Horrible la broma de yerko a @danivega #Vertigo2018…falto de respeto… — vania espinoza (@VaniaVeey2) March 9, 2018

