Director de "Coco" compartió alegre mensaje para los chilenos en redes sociales

La película "Coco" que muestra una versión alternativa de la celebración del Día de los muertos en México, se ha ganado el corazón de grandes y chicos.

Su éxito ha sido tal, que en Chile superó a "Intensamente" (2015) y se transformó en la más vista de la historia del país con 1,6 millones de entradas vendidas.

La gran popularidad de la película entre el público chileno, llegó a oídos del director del filme Lee Unkrich, quien publicó un comentario en Twitter.

Just learned that #PixarCoco has become the biggest #Disney movie of all time in Chile! pic.twitter.com/oJMYwLeSeZ

— Lee Unkrich (@leeunkrich) 9 de febrero de 2018