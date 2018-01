¿Te diste cuenta? Un personaje de 'Toy Story' murió y apareció en 'Coco'

Para este punto de la vida seuro ya viste 'Coco', lloraste, cantaste, volviste a llorar y repetiste unas cuantas veces el proceso. Sin embargo hay un detalle que quizás no te hayas percatado.

Resulta que un popular personaje de Toy Story también aparece en la cinta, aunque de una forma un poco diferente e inesperada.

El universo Disney-Pixar nos ha fascinado con las geniales conexiones que crea entre sus historias por lo que no es extraño ver un muñeco de 'Nemo' entre los juguetes de Boo (Monsters Inc.) o un marciano Toy Story entre los escombros de Wall-E. Por ello, no respulga tan extraño pensar que un personaje de Toy Story apareciera en la última cita de esta casa animadora.

Las redes sociales han enloquecido luego de darse cuenta de que se trata de "Sid Phillips", nada más y nada menos que el malvado vecino de Andy que torturaba juguetes y sí, aparece muerto.

¿Recuerdas el concurso de música en el que participan Miguel y Héctor para ganar un pase y conocer a Ernesto De la Cruz? Pues resulta que Sid es uno de los concursantes.

Las teorías sobre esto surgieron porque es un sujeto con estilo punk-rock, cabello emo (en la segunda entrega podemos verlo más grande y con este peinado) y por supuesto, una camisa negra con uña calavera estampada.

Muchos apuntan a que Sid pudo haber muerto por un accidente con el camión de basura que conducía, pues siempre estaba distraído con su música al máximo volumen. Y claro, están los escépticos que dicen que es una simple coincidencia. ¿Tú qué opinas?

