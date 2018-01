Cuándo y dónde ver los Grammy 2018

Este domingo 28 de enero se llevará a cabo la entrega del Grammy 2018, será la edición 60 y este evento, considerado uno de los más importantes de la industria musical será en el Square Garden de Nueva York.

Los premios Grammy son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación y será James Corden quien presente estos premios por segundo año consecutivo.

¿Dónde y cuándo ver los Grammys 2018 desde América?

La gala será emitida a través del canal TNT y de la cadena CBS en los siguientes horarios:

Argentina: 9:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Estados Unidos: 7:30 p.m. (hora del este)

Perú: 7:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Nominaciones Latinas de los Grammys 2018

GRABACIÓN DEL AÑO:

"Redbone" de Childish Gambino

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

"The Story of O.J." de Jay Z

"HUMBLE" de Kendrick Lamar

"24K Magic" de Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO

"Despacito", de Luis Fonsi.

"4:44" de Jay Z.

"Issues" de Julia Michaels

"1-800-273-8255" de Logic

"That's What I Like" de Bruno Mars

MEJOR PERFORMANCE EN DÚO O GRUPO DE POP

"Something Just Like This" de The Chainsmokers & Coldplay

"Despacito" de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber

"Thunder" de Imagine Dragons

"Feel It Still" de Portugal. The Man

"Stay" de Zedd y Alessia Cara

MEJOR ÁLBUM LATINO DE POP

"Lo único constante" de Alex Cuba

"Mis planes son amarte" de Juanes

"Amar y vivir en vivo desde la ciudad de México" de La Santa Cecilia

"Musas" de Natalia Lafourcade y Los Macorinos

"El dorado" de Shakira

MEJOR DISCO LATINO DE ROCK O MÚSICA ALTERNATIVA O URBANA

"Ayo" de Bomba Estéreo

"Pa'Fuera" de Grupo 5

"Salvavidas De Hielo" de Jorge Drexler

"El Paradise" de Los Amigos Invisibles

"Residente" de Residente

Juanes, Shakira, Los amigos Invisibles, Natalia Lafourcade son algunos otros ejemplos de los artistas latinos que serán invitados a este evento, y que estarán compitiendo en las ligas mayores.

