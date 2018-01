La desigualdad de género en Hollywood durante los Globos de Oro 2018

¿Desigualdad de género en Hollywood?

No solamente se desveló el acoso que las mujeres del medio cinematográfico están sufriendo, también el público se está dando cuenta de la gran desigualdad de género en Hollywood.

Primer hecho para concientizar a aquellos que sean escépticos ante la desigualdad que están viviendo las mujeres.

En toda la historia de los galardones, sólo cinco mujeres han estado nominadas en la categoría. Los Globos de Oro se llevan celebrando desde hace 74 años.

De igual manera, es indignante que durante todos estos años nadie hubiera notado la exclusión de las mujeres en la categoría de dirección.

¿Qué cambió este año?

No solamente ayudó la fuerza mediática que tuvieron las actrices al revelar lo que tantos años callaron.

También los críticos se alertaron porque justo este año eran muchas las mujeres que habían hecho excelentes trabajos cinematográficos, y aun así ninguna de éstas fue considerada.

Tenemos a la directora, Greta Gerwig , quien dirigió: “Lady Bird”, una de las cintas con mejores reseñas del año.

, quien dirigió: “Lady Bird”, una de las cintas con mejores reseñas del año. Patty Jenkins , con su éxito en taquilla y críticas con: “Wonder Woman”.

, con su éxito en taquilla y críticas con: “Wonder Woman”. Sofia Coppola quien ganó el premio a mejor director en el Festival de Cine de Cannes con: “The Beguiled”.

quien ganó el premio a mejor director en el Festival de Cine de Cannes con: “The Beguiled”. Asimismo, el drama racial de Dee Rees en Netflix: “Mudbound”, logró 97% de aprobación en el sitio web de reseñas Rotten Tomates.

en Netflix: “Mudbound”, logró 97% de aprobación en el sitio web de reseñas Rotten Tomates. Y por último Kathryn Bigelow, con: “Detroit”

Esto por mencionar algunas solamente, porque también están Amma Asante y Valerie Faris. Todas tienen en común películas muy elogiadas, y que ninguna fue nominada ni su trabajo se valoró al igual que el de un hombre.

Por ello fue muy raro que los Globos de Oro solo haya nominado a hombres de mediana edad en la categoría de mejor director, descartando el trabajo de las mujeres.

¿Otras categorías?

Tampoco sus filmes fueron nominados a la categoría “Mejor Película”. La única que tuvo una nominación fue Angelina Jolie con: First They Killed My Father, a “Mejor Película extranjera”.

Es muy triste que las brechas de desigualdad no se hayan erradicado. Ni siquiera se ha disminuido, por ello en el 2017 las actrices explotaron por el abuso desmedido que han estado sufriendo.

No podemos seguir permitiendo que estos códigos retrogradas de conducta sea los que definan y retrasen el avance de un género. ¡Es momento de poner un basta a esta violencia psicológica y laboral! Tanto en la desigualdad de género en Hollywood, como en cada ámbito de nuestras vidas.

