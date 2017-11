"Mon Laferte no es nadie" conductor de televisión se lanza contra la cantante El presentador no se quedó con las ganas de descargar su furia contra la cantante chilena

Luego de la polémica que la cantante chilena Mon Laferte desató por increpar a un reportero en una conferencia de prensa, varios comunicadores criticaron su reacción y hasta la llamaron “exagerada”.

El primero de ellos fue el conductor Daniel Bisogno, quien en una emisión del programa Ventaneando llamó “tarada” a la cantante.

“Está loca la vieja. ¿Quién se siente esta señora?, dijo Bisogno durante la entrada del programa. A lo que Pati Chapoy respondió: “Salió corriendo de Chile porque no la soportaron, también va a salir corriendo de aquí”.

“Como recomendación no hagas conferencia de prensa. Y mi recomendación es que elijas a los periodistas que tú quieres que hablen de tu música, que posiblemente no va a tener la popularidad, o la relevancia, ni el impacto que se necesita para que la gente voltee a verte”, dijo Chapoy. Mientras que Bisogno resaltó: “Ya ni Donald Trump, quién se siente esta vieja por el amor de Dios”.

Los dimes y diretes contra la intérprete de "Falta de querer" continuaron, hasta que Bisogno aseguró que Mon Laferte no es nadie en México.

“¿Qué carrera tiene Mon Laferte como para ponerse en ese plan? No nos hagamos tarugos, no es nadie Mon Laferte en este país, tendrá un disco o dos que más o menos le funcionaron, comparado con una Silvia Pinal o París Hilton que apenas vino ayer y tiene un trato completamente distinto con la prensa, que esta vieja. Que se vaya al diablo. Es una tarada como se comportó”.

Durante el programa Hoy, el comentarista Alex Kaffie también juzgó la reacción de la artista.

“A mi me parece una mujer engreída muy petulante, entiendo que es una sociedad machista”, dijo "Le faltó raciocinio".

Esta semana, Laferte ofreció una conferencia de prensa para hablar de su nuevo material discográfico La Trenza, cuando un reportero le preguntó sobre su secreto para que más mujeres la sigan pues “entre ellas mismas se atacan”.

Laferte, visiblemente enojada, increpó al reportero indicándole que no sabía a qué se refería pues le parecía que sus preguntas estaban basadas en prejuicios y no en hechos. Ante la insistencia del reportero la chilena se limitó a decir:

"¿Sabes lo qué pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco hasta la madre de eso”.