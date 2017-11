Mon Laferte explota ante cuestionamientos machistas

Mon Laferte se encuentra en México dando una serie de conciertos. Antes de una de sus presentaciones dio una conferencia de prensa a medios nacionales, ahí un reportero cuestión a la intérprete de ‘Tu falta de querer’ acerca de su secreto para que más mujeres la siguieran pues “entre ellas mismas se atacan”.

Laferte, visiblemente enojada, increpó al reportero indicándole que no sabía a qué se refería pues le parecía que sus preguntas estaban basadas en prejuicios y no en hechos. Ante la insistencia del reportero la chilena se limitó a decir:

"¿Sabes lo qué pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer. Estoy un poco hasta la madre de eso”.