Selena Gomez pone en riesgo su relación al reunirse con Justin Bieber Los fans de la cantante afirman que su noviazgo con The Weeknd a traviesa una crisis.

Selena Gomez ha estado muy activa últimamente. Luego de que compartiera que fue sometida a un trasplante para salvar su vida, la intérpret de ‘Fetish’, ha abierto un poco su corazón para hablar cómo se siente al respecto.

Pero no, lamentamos decirte que no es noticia por el trasplante o por las muestras de amor en público con su novio 'The Weeknd', la joven actriz y cantante se ha estado viendo con Justin Bieber, quien fuera su novio hace años.

De acuerdo a lo publicado por TMZ, los jóvenes artistas han estado saliendo ‘como amigos’, pues comparten algunas cosas en común, lo cual los ha acercado. Así lo publicaron: “los cantantes han retomado su relación de amistad y estos encuentros son simplemente un par de amigos poniendo de su parte con tal de reencauzar algo que habían dejado oxidarse”.

Selena sale desde hace meses con el vocalista de ‘The Weeknd', quien ahora está de gira y quien por supuesto, no se ha sabido nada. Algunos de los seguidores de la pareja afirmaron que están distanciados debido a las muestras de cariño entre Selena y Justin

Selena Gomez y The Weeknd

Aunque se sabe poco, esta joven pareja ha dejado claro que se ama, pues él ha estado para ella de manera incondicional, mientras que la cantante se muestra feliz y comprometida con la relación por lo que no ha dudado en hacer que 'The Weeknd' encaje en su círculo de amigos más cercano.