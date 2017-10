Con esta foto Chayanne dejó claro que la edad le ha sentado muy bien

Chayanne es uno de los artistas que mejor relación se lleva con su público y para muestra la foto que compartió en su cuenta de Instagram con la que dejó claro que siempre tiene presentes las connivencias con la gente que lo quiere.

A través de un ‘throwback thursday’, el cantante compartió una imagen de hace años en la que dejó ver lo bien que le sienta cumplir años, pues se ve a un Chayanne mucho más joven, no al hombre sensual e interesante en el que se ha convertido.

"Abrí el baúl de los recuerdos y me encontré con esta foto en uno de mis encuentros con ustedes mis fans", escribió el intérprete de "Qué me has hecho" junto a la vieja foto que publicó en su cuenta de Instagram, donde se le ve con un look más juvenil.