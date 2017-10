Aitana Derbez es igual de bella que su mamá y esta es la prueba

Una despuntada 💇🏻💇🏻💇🏻 y el espectacular peinado! 👏🏼👏🏼👏🏼 #babeo #pelazo #miprincesa #amosertumamá #nomecambiopornadie

A post shared by ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) on Oct 16, 2017 at 5:00pm PDT