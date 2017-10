Así es como Danna Paola conquistaría a Zac Efron Danna Paola confesó sus secretos más íntimos y dejó claro que con sus encantos conquistaría al galán de Hollywood

La actriz Danna Paola, se ha convertido en una de las estrellas mexicanas favoritas del momento .

Su participación en el musical Wicked y Hoy No Me Puedo Levantar, la catapultaron al estrellato internacional y aunque en los últimos meses ha sido blanco de críticas por su físico, Danna parece no prestar atención a los detractores pues sigue haciendo de las suyas en sus redes sociales.

Quédate con quien se te quede viendo como #Mario Mira a #Maria . Nos vemos hoy en el #33 @hnmpl_mx quien nos acompaña ??? ❤️😍 A post shared by Danna Paola (@dannapaola) on Aug 11, 2017 at 4:09pm PDT

Ahora, la actriz sorprendió a todos con una serie de confesiones en las que reveló sus placeres más íntimos y por supuesto, su amor platónico. Justo antes de subir al escenario de Hoy No Me Puedo Levantar, Danna Paola recorrió el backstage del teatro respondiendo preguntas incómodas y confesó que Zac Efron es su amor imposible.

Sin embargo, la joven de 23 años dejó claro que no importa la distancia, pues con su talento, su sentido del humor y amor por la música y gusto por los detalles románticos, seguro Zac caería rendido a sus pies.